Влияние инвестиций на исполнение условий ОПЕК+ оценили в «Газпром нефти»

Москва, 30 апреля. Финансовый директор «Газпром нефти» Алексей Янкевич оценил влияние высоких инвестиций компании на исполнение соглашений ОПЕК+.

Компания «Газпром нефть» сохраняет высокие капитальные затраты, направленные на модернизацию НПЗ и инвестиции в будущее развитие. Об этом стало известно из слов топ-менеджера в ходе выступления на дне инвестора.

«Нас иногда критикуют за высокий удельный capex (капитальные расходы — Прим. ред) в условиях сделки ОПЕК+», — цитирует Янкевича ТАСС.

Однако высокие инвестиции не оказывают влияние на исполнение условий по ОПЕК+, считает представитель компании. Непосредственно с ограничениями сделки они не связаны.

Журналисты ранее выяснили, когда стоит ждать министерской встречи участников ОПЕК+. По словам источников, событие состоится в начале июня.