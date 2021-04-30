Американское лобби Эр-Рияда: кому Саудовская Аравия платит за продвижение своих интересов

Репутация наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана Аль Сауда ставит под угрозу его грандиозный план развития экономики королевства. Однако эта выдержка из публикации агентства Bloomberg характеризует не просто нынешнее реноме саудовского кронпринца, а само отношение Вашингтона к королевству.

На протяжении многих лет Эр-Рияд пытается выстроить систему лоббирования своих интересов в Соединенных Штатах. Эта третья часть серии, посвященной лобби ближневосточных стран в Соединенные Штаты Америки. Ранее рассказывалось о том, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) используют секс и наркотики в продвижении своих интересов, а также о закулисных играх Катара. В этот раз речь пойдет о вашингтонском лобби Эр-Рияда.

Как связи с группировкой «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), а потом прогремевшее на весь мир убийство журналиста из The Washington Post превратили Саудовскую Аравию в политического изгоя на Западе и сколько денег потратило королевство на продвижение своих интересов в Соединенных Штатах Америки — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Современный портрет саудовского наследного принца в публикации Blomberg получился политически токсичным.

«На международном уровне у саудовского наследника есть два пятна в его послужном списке, от которых он, похоже, не может избавиться: война в Йемене и убийство обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги саудовскими агентами в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. При менее просаудовском Белом доме они угрожают подорвать план экономических преобразований принца Мухаммеда, который, по крайней мере, частично опирается на западные деньги», — пишет агентство.

Репутационные издержки Мухаммада бин Салмана наносят урон межгосударственным отношениям. Министерство инвестиций Саудовской Аравии (MISA) 31 марта 2021 года сообщило о рекордном количестве заявок иностранных инвесторов. Вместе с тем список западных предпринимателей, готовых вложиться в королевство, ограничен лишь двумя странами — Великобританией и Соединенными Штатами.

«Американский президент Джо Байден уже дал понять, что отношения США с королевством не будут такими уютными, как при его предшественнике Дональде Трампе. Лидер Соединенных Штатов Америки изъявил намерения контактировать с королем, а не с его сыном. Байден разрешил рассекретить доклад американской разведки, в котором говорилось о причастности принца Мухаммада к убийству Хашогги», — уточняет Bloomberg.

Поводом для статьи информационного агентства стал пятилетний юбилей проекта Vision 2030 («Видение-2030»). Масштабная государственная программа с колоссальными финансовыми вложениями, реализацией которой занимается Мухаммад бин Салман, могла сформировать ему имидж современного политика. Однако тянущиеся за кронпринцем обвинения ставит под сомнения усилия всего государственного аппарата королевства.

Отношение к кронпринцу Саудовской Аравии, а точнее к его прошлому, делает проект Vision 2030 трудным для продвижения за рубежом. Именно поэтому особое значение для Эр-Рияда имеет использование лоббистских кампаний в Вашингтоне.

Подмоченная репутация

Череда политических неудач для Эр-Рияда началась с теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Тогда захваченные боевиками «Аль-Каиды» самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра.

Для Саудовской Аравии теракт имел катастрофические последствия. Власти королевства спонсировали «Аль-Каиду» во время войны в Афганистане против Советского Союза, продолжавшейся с 1979 по 1989 год. И хотя это финансирование происходило с одобрения американских спецслужб, вследствие удара террористов саудиты попали в непростую ситуацию из-за своих связей.

После сентябрьских атак Саудовской Аравии нужно было срочно формировать свое лобби в США, чтобы сохранить лицо. Но из-за теракта партнерство с королевством для лоббистов было сродни самоубийству.

Спустя неделю после событий 11 сентября 2001 года Эр-Рияду удалось нанять компанию Burston Marsteller. Она инициировала две рекламные акции, а через короткое время расторгла контракт, получив за свои услуги 2,773 миллиона долларов.

Федеральное агентство новостей /

После разрыва договора с американскими пиарщиками королевству пришлось искать новых лоббистов. На сотрудничество с Эр-Риядом согласилась молодая фирма Qorvis Communications. Ее основал в 2000 году бывший представитель Белого дома в совете директоров Торговой палаты США Майкл Петруццелло. Посольство Саудовской Аравии наняло эту компанию 14 ноября 2001 года.

International & intercultural #communication must be two-way to be effective. By listening to the people we want to reach & understanding their cultural context, we gain a receptive ear for any message. Learn more about our #PublicDiplomacy services: https://t.co/7QunQwhwjS pic.twitter.com/XHTtMLM3up — Qorvis Communications (@Qorvis) April 27, 2021

Тогдашний посол Саудовской Аравии в США Бандар бин Султан Аль Сауд поручил Qorvis Communications два направления. Суть первого заключалась в организации встреч с представителями официальных лиц Соединенных Штатов. Второй задачей стало оказание комплекса услуг по связям с общественностью для продвижения различных публикаций, которые включали в себя интервью, исследования или информационные материалы. Главной их темой стала роль королевства в борьбе с терроризмом.

Компания имела широкую сеть связей с политическим истеблишментом в Вашингтоне, преимущественно с представителями Республиканской партии. В рамках контракта Qorvis организовывала встречи высших должностных лиц Саудовской Аравии, в число которых входил тогдашний министр иностранных дел Сауд бил Фейсал Аль Сауд.

Среди информационных кампаний, организованных лоббистами Qorvis, упоминаются интервью бывшего начальника разведки Саудовской Аравии Турки бин Фейсала Аль Сауда. Он ушел с должности за десять дней до сентябрьского теракта, и его обвиняли в финансировании боевиков «Аль-Каиды».

Еще одним крупным проектом лоббистов стало продвижение Арабской мирной инициативы, которая предусматривала создание палестинского государства в границах 1967 года с требованием ухода Израиля с Голанских высот на территории Сирии в обмен на нормализацию отношений Тель-Авива с Эр-Риядом. С этой инициативой выступил тогдашний саудовский король Абдалла бин Абдул Азиз Аль Сауд в 2002 году.

Arab foreign ministers authorise a contact group to talk directly with Israel about the Arab peace initiative. http://tinyurl.com/2w2cza — BBC News (UK) (@BBCNews) April 19, 2007

В рамках медийных кампаний Qorvis подключала влиятельных лиц, в числе которых упоминается Лес Янка — бывший специальный помощник американского государственного секретаря Генри Киссинджера. Вместе с экс-командующим воздушными операциями США в рамках операции «Щит пустыни» Чаком Хорнером и теперь уже бывшим министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром (который занимал этот пост в период с апреля 2015 по декабрь 2018 года) они выступали с интервью на площадках десятков СМИ, в числе которых упоминаются Los Angeles Times, CNN, BBC, FOX, CBS, The New York Times, BBC Radio. Там спикеры обсуждали темы, интересующие Саудовскую Аравию.

Эр-Рияд не стеснялся в расходах на лобби в Вашингтоне. К примеру, на одну только рекламную кампанию в журнале New Republic в период с 2003 по 2005 годы королевство потратило около 600 тысяч долларов. В целом в период с 2001 по 2010 годы Саудовская Аравия заплатила компании Qorvis 75,944 миллионов долларов США.

Война в Йемене

Работа по продвижению позиции Эр-Рияда в йеменском конфликте стала еще одним крупным политическим кейсом компании Qorvis. В Йемене разразилась революция, которая переросла в гражданскую войну с осени 2014 года.

Конфликт продолжается до сих пор. На одной стороне воюют поддерживаемые Ираном хуситы из движения «Ансар Аллах». Они противостоят войскам Абд-Раббу Мансура Хади, который под давлением активистов подал в отставку с поста президента в начале 2015 года, но потом отказался от своего заявления и призвал соседние страны вмешаться в конфликт, чтобы подавить мятеж.

HRH Crown Prince: We would like to pay tribute to the response of Yemen's President Abd Rabbo Mansour Hadi and the Southern Transitional Council to the Kingdom's call to play host for the dialogue.#KSA24 pic.twitter.com/Jid0n4KFa6 — KSA24EN موجز الإنجليزي (@KSA24EN) November 7, 2019

После этого призыва арабская коалиция из девяти государств под предводительством Саудовской Аравии приступила к операции Decisive Storm («Решающий шторм») и смогла остановить наступление хуситов.

wikipedia.org / Henry Ridgwell (VOA) / Public Domain

Главной целью саудовской коалиции стало препятствование распространению в регионе влияния Ирана. Во время конфликта в Йемене союзнические войска совершили ряд военных преступлений, в числе которых упоминаются нанесение ударов по мирным жителям, а также по жизнеобеспечивающей инфраструктуре и сельскохозяйственным площадям.

После вмешательства Саудовской Аравии в йеменский конфликт в адрес Эр-Рияда посыпались обвинения в применении запрещенного оружия и введении морской сухопутной и воздушной блокады на подконтрольной хуситам территории Йемена. Это привело к гуманитарному кризису, который сопровождался нехваткой еды и воды, а также вспышками эпидемий.

К тому моменту к власти пришел король Салман бин Абдель Азиз. Его сын, наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд, в марте 2015 года занялся руководством операции «Решающий шторм».

Qorvis было поручено информационное обеспечение военной кампании. Лоббистская фирма запустила сайт операции объединенных сил, а также платформу «Аравия сейчас». Помимо этого, к продвижению позиции Эр-Рияда был подключен представитель Демократической партии США Сет Моултон.

Возвращение кошмара 11 сентября

В 2016 году набрал обороты новый скандал. В Соединенных Штатах началась кампания, в рамках которой звучали призывы к рассекречиванию «28 страниц» расследования Конгресса США, связанного с финансированием боевиков «Аль-Каиды», захвативших самолеты и атаковавших башни Всемирного торгового центра.

Утверждалось, что документ содержит информацию о роли иностранных правительств в террористическом акте. В середине июля 2016 года администрация тогдашнего президента США Барака Обамы рассекретила отчет, после чего обвинения в адрес Саудовской Аравии в причастности к финансированию осуществивших теракт боевиков были сняты.

Lindsey Graham is pathetic. pic.twitter.com/TXjK7VQoPx — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) October 26, 2020

Ключевой лоббист интересов королевства координировал многочисленные интервью, в которых рассказывалось о расследовании теракта и значении выявления всех обстоятельств для Саудовской Аравии.

Очередным испытанием для Qorvis стало обсуждение американским экспертным сообществом закона JASTA. Это аббревиатура нормативно-правового акта Justice Against Sponsors of Terrorism («Правосудие против спонсоров терроризма»), согласно которому американские граждане могут подать в суд на правительства государств, поддерживающих террористические организации.

Саудовские лоббисты пытались оказать давление на влиятельных республиканцев Митча Мак Коннела, Линдси Грэм, Джона Маккейна, а также на сенатора Тэда Круза.

Власти королевства заявляли, что принятие законопроекта JASTA может нанести им большой экономический ущерб и вынудит продать казначейские ценные бумаги и другие активы на сумму 750 млрд долларов, прежде чем они подвергнутся риску быть замороженными в результате решений американских судов.

'Justice Against Sponsors of Terrorism Act' is law as Congress rejects Obama's veto. This is massive. #BlowToObamahttps://t.co/ZVcPmCnaKS — Kanchan Gupta (@KanchanGupta) September 28, 2016

На стороне интересов Саудовской Аравии хорошо сыграла администрация Барака Обамы, которая не была сторонником JASTA. Белый дом предупреждал, что закон о «Правосудии против спонсоров терроризма» может разрушить отношения с Эр-Риядом, а он является одним из немногих союзников Вашингтона на Ближнем Востоке.

Тот самый Джон Маккейн, с которым поработала Qorvis, будучи председателем сенатского комитета по вооруженным силам, поддержал администрацию американского президента и выразил опасения, что принятие закона оттолкнет Саудовскую Аравию.

Старания саудовских лоббистов оказались напрасными. Закон JASTA был подписан 30 сентября 2016 года.

Эпоха Трампа

Спустя несколько месяцев после принятия сложного для Эр-Рияда закона пост президента Соединенных Штатов занял Дональд Трамп. Для выхода на новую администрацию Белого дома Qorvis Communications разработала целую кампанию по улучшению имиджа Саудовской Аравии, в рамках которой рассказывалось о роли королевства в войне против террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ), а также о мегапроекте Vision 2030 («Видение-2030»).

#Saudi_Vision_2030 completes the first five years of its journey with a solid infrastructure & a new era of strength & empowerment. The next phase will focus on implementation and achieving its strategic objectives. pic.twitter.com/5yWvO1Maod — General Court of Audit (@SaudiGCA_EN) April 27, 2021

Эта государственная программа была детищем наследного принца Мухаммеда бин Салмана, которую представили в апреле 2016 года. Грандиознейший проект предусматривал масштабные реформы, целью которых стало избавление зависимости Саудовской Аравии от нефтяного экспорта.

Спустя некоторое время аналитиков удивил первый зарубежный визит Дональда Трампа. Новый президент Соединенных Штатов изменил традицию, согласно которой глава государства едет в одну из соседних стран. Трамп же отправился в Саудовскую Аравию и Израиль.

Затем началась плотная работа по подготовке к нормализации отношений Эр-Рияда с Тель-Авивом. Зять и советник президента США Джаред Кушнер 22 августа 2017 года встретился с саудовским кронпринцем. Они обсудили идею развития Международного центра по борьбе с экстремизмом «Этидал» (созданный во время эр-риядского визита Трампа) и договорились бороться с терроризмом, а также способствовать идеям терпимости и сосуществования между народами.

Убийство Джамаля Хашогги

После первого визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном начали складываться как нельзя лучше. Но потом произошел эпизод, невилировавший все наработки лоббистов королевства.

На территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года был убит публицист Джамаль Хашогги. Журналист работал обозревателем в газете The Washington Post и был известен как яростный критик Мухаммада бин Салмана. Поэтому на информационные площадки в скором времени выплеснулся целый шквал обвинений в адрес наследного принца.

A declassified US intelligence report concludes that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman approved the operation that led to journalist Jamal Khashoggi's killing in 2018.



Full story ➡️ https://t.co/MSdnBL0S8e pic.twitter.com/sKImpTT6nD — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 27, 2021

После очередной новости, в которой рассказывалось о подозрениях ЦРУ в причастности саудовского кронпринца к убийству, сотрудничество с Саудовской Аравией было опасно для любых лоббистов. Более того, одна из видных сенаторов-демократов Элизабет Уоррен развернула целую кампанию давления на фирму, представляющую интересы Эр-Рияда с целью раскрытия информации об их услугах до и после убийства Джамаля Хашогги.

Вследствие массированной атаки на пиарщиков-саудитов Qorvis Communications попыталась инициировать встречную PR-акцию с целью улучшения имиджа королевства. Эти услуги дорого обошлись Саудовской Аравии. В период с октября 2018 по январь 2019 года Эр-Рияд заплатил 18,814 миллионов долларов.

Однако траты оказались напрасными. Саудовские лоббисты пытались нанять американские исследовательские центры для выполнения проектов по улучшению имиджа королевства. Но после убийства журналиста они отказались работать в интересах Эр-Рияда.

Что сейчас

За все время своей работы на Саудовскую Аравию компания Qorvis получила не менее 20,823 миллионов долларов. Но это лишь малая доля всех денег, которые Эр-Рияд вложил в продвижение своих интересов в Соединенных Штатах.

Qorvis была выделена в силу значимости заказов, которые ей поручались. В целом на королевство работало несколько компаний. После убийства Джамаля Хашогги с саудитами разорвали отношения сразу шесть фирм. Еще три некоторое время продолжали работать, но они уже не могли проявлять ту активность, какую позволяли себе до 2 октября 2018 года.

Дональд Трамп до конца своего президентского срока еще поддерживал Саудовскую Аравию в ее противостоянии с Ираном. В 2021 году главой Белого дома стал Джо Байден.

• Saudi Crown Prince says kingdom not opposed to peace with Iran

• UAE residents urged not to travel without vaccination

• Biden distances himself from Trump and Obama foreign policies in first 100 dayshttps://t.co/Dyok25bDMB pic.twitter.com/tYidQoeaPv — The National (@TheNationalNews) April 28, 2021

Новый президент Соединенных Штатов сохранил партнерские отношения с королевством. Но американский лидер не забыл историю с убийством Джамаля Хашогги, поэтому ведет все дела исключительно с королем Саудовской Аравии, отказываясь от контактов с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Однако Эр-Рияд не отказывается от своих планов, сосредоточив внимание на улучшении собственного имиджа в целом. В апреле 2021 года королевство отмечает пятилетний юбилей проекта Vision 2030. Саудовские лоббисты использовали этот инфоповод, чтобы рассказать всему миру о преобразованиях в Саудовской Аравии.

Это не отменяет того, что в будущем королевство заявит о своей главной целе — борьбе с Ираном. Тема с Хашогги рано или поздно затихнет — она уже сейчас звучит не так остро, как в 2018 году. И тогда саудовские лоббисты снова выйдут на политическую арену Вашингтона. Они и сейчас работают, пусть и не так открыто. Во время предвыборной гонки Джо Байден обещал сделать саудитов изгоями, а даже сейчас публично отказывается встречаться с Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом, но до сих пор так и не ввел личные санкции против кронпринца.

1 Организация запрещена на территории РФ.