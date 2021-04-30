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Девушка-водитель спровоцировала ДТП с пострадавшими на трассе под Тверью

Происшествия
Девушка-водитель спровоцировала ДТП с пострадавшими на трассе под Тверью
pixabay.com

Тверь, 30 апреля. Дорожно-транспортное происшествие случилось на втором километре трассы Александровка — Орша. Девушка за рулем иномарки не справилась с управлением и слетела в кювет.

По данным регионального управления ГИБДД, 21-летняя девушка двигалась за рулем своего автомобиля Mazda 3 по направлению к Александровке. Не оценив ситуацию на дороге, она съехала с проезжей части.

К счастью для находившихся в салоне людей, машина не перевернулась. В результате аварии сама водитель и ее 34-летний пассажир с травмами различной степени на машине скорой помощи были доставлены в больницу. Медики осмотрели пострадавших, оказали им необходимую помощь и отпустили домой.

Серьезная авария в Татарстане закончилась более трагично. Два человека скончались в результате лобового столкновения Lada и иномарки, сообщал сайт 360tv.ru.

дтп авария тверь кювет
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