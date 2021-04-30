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Названы причины «желудочного» и «неврологического» коронавируса

Общество
Названы причины «желудочного» и «неврологического» коронавируса
Global Look Press  /  Yasin Akgul

Москва, 30 апреля. Возникновение желудочного и неврологического коронавируса зависит от особенностей организма человека, считает российский биолог Анча Баранова.

Инфекция поражает органы, которые уже имеют патологию, объяснила Баранова. Она уточнила, что у большого числа людей нарушен гематоэнцефалический барьер. Например, человек перегрелся на солнце, загорая на пляже, у него заболела голова — это и есть небольшое нарушение барьера. Если в это время он инфицировался, высока вероятность того, что вирус попадет в мозг, тогда как в норме этого нет.

Биолог отметила, что все симптомы и проявления COVID-19 зависят от человека и обстоятельств, при которых случилось заражение. Коронавирус — не пульмонологическая болезнь, он может поражать все системы организма, сообщает Lenta.ru.

Врачи продолжают спорить, где существует наиболее высокая вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Американские исследователи считают, что одним из самых таких мест является самолет.

Споры о поражении коронавирусом органов человеческого тела ведутся давно. Ученые не исключили, что коронавирус попадает в мозг человека через терминальный нерв. Вирус может проникать в мозг таким путем, если там уже есть эти рецепторы.

вакцина коронавирус COVID-19
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