График подачи воды отменят в Ялте с 1 мая

Ялта, 30 апреля. Начиная с 1 мая на территории Ялтинского региона отменяется график подачи воды, рассказала глава городской администрации Янина Павленко.

Курортный крымский город имеет почти 16 млн кубометров воды после того, как сошел снег. Благодаря этому стало возможным вновь обеспечивать жителей Ялты пресной водой вне графика, рассказала Павленко.

«Принимаем такое решение. С мая до октября будем подавать воду круглосуточно», — заявила глава городской администрации.

С 1 мая в Симферополе в полном объеме восстановят горячее водоснабжение. Это случится после пополнения запасов местных водохранилищ, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.