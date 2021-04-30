Болгары предложили НАТО подарить ВСУ две надувные лодки

София, 30 апреля. Россия закончила плановые учения войск в Черном море, однако Киев продолжает требовать от стран НАТО больше военного содействия на фоне «российской агрессии».

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, украинские власти запросили у ФРГ поставку противоракетных систем, противокорабельных снарядов и систем для разминирования. Минобороны Украины также рассчитывает на парочку подержанных корветов немецкого флота, но Берлин не торопится утолять растущие аппетиты Киева. Зато руку помощи ему готова протянуть Турция. Однако далеко не все страны Североатлантического альянса торопятся оказывать помощь Незалежной, указывает «НьюИнформ».

Читатели болгарской газеты «Дневник» пожалели Киев и в шутку предложили Софии не оставлять в беде Украину и в рамках военной помощи от НАТО подарить украинской армии партию из двух надувных моторных лодок.

«Правительство должно немедленно отправить две резиновые лодки, предоставленные нам НАТО, чтобы остановить российские атомные подводные лодки», — предложил пользователь под ником Dimitar.

Комментатор anonimnii заметил, что Украина не в состоянии бросить вызов России, а ВСУ значительно уступают Российской армии.

«Жаль Украину. Ни одному союзнику Турции не везло», — поделился читатель под именем Lazarus.

Пентагон тем временем готовит новый план поставки партии вооружений на Украину. В их число входят противокорабельные ракеты, средства ПВО и дополнительные комплексы Javelin.