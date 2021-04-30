В бешеном темпе жизни невозможно выпустить телефон из рук ни на минуту. И даже находясь за рулем, многие вынуждены проводить переговоры или звонить близким, улучив минутку в потоке движения или в пробке. К сожалению, часто такие переговоры заканчиваются плачевно: вести авто и одновременно держать телефон в руках запрещено законом.

Почему законодатель не разрешает совмещать вождение и телефонное общение? Какой штраф за телефон за рулем может получить нарушитель? И как оспорить его, если он выписан неправомерно? Об этом журналисту ФАН рассказала адвокат Екатерина Антонова.

фото из личного архива Екатерины Антоновой /

Почему нельзя пользоваться телефоном за рулем

Россия — не единственная страна, где это требование закреплено на законодательном уровне. Подобные нормы действуют и в США, и в большинстве европейских государств. В нашей стране норма установлена правилами дорожного движения еще в 1993 году, однако зачастую она трактуется неверно.

Закон вовсе не запрещает звонить или вести разговоры во время движения автомобиля. Водитель вполне может это делать, но только если его руки остаются свободными. Это позволяют делать беспроводная или проводная гарнитура, специальное техническое приспособление в автомобиле. Если водитель использует эти средства, звонки по телефону во время движения признаются безопасными. Если же нет — ему грозит административная ответственность и штраф.

Необходимость применения штрафных санкций в отношении нарушителей объясняется рядом причин. И главная среди них — обеспечение безопасности движения. Доказано, что использование телефона за рулем замедляет реакцию водителя на три секунды. Это время кажется незначительным в обычной жизни, но автомобиль на скорости всего за три секунды может преодолеть более 50 метров! И этот путь совсем не обязательно будет свободным: там может оказаться пешеход или груженая фура.

«Использование телефона за рулем снижает внимание, — отмечает адвокат Екатерина Антонова. — Водителю требуется перевести фокус с экрана или кнопок на дорогу, что для пожилых людей и просто уставшего человека оказывается сложным. В результате серьезно возрастает риск аварий, как и смертность в случае таких ситуаций».

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Какой штраф грозит за телефон при вождении

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, водителя могут обязать заплатить штраф. Его сумма — 1500 рублей. Налагают штраф на основании протокола, который составляет сотрудник ГИБДД, остановивший автомобилиста.

Факт нарушения может заснять и камера дорожного движения. Если это произошло, водителю по месту жительства направят «письмо счастья». В нем будет фотография, на которой заметно использование телефона, а также указание даты, места и времени происшествия.

Если водитель признает вину, он может оплатить штраф как можно скорее и сэкономить: в течение 25 дней действует возможность заплатить половину суммы и снова стать «чистым перед законом». Если же он не согласен со штрафными санкциями, то может опротестовать их в ГИБДД или в суде.

Как оспорить штраф за разговоры по телефону за рулем

Если административная ответственность вменяется на основании протокола полицейского, который остановил автомобиль, до его подписания нужно требовать предъявить доказательства факта нарушения. Ими признаются фотографии или видео, где четко видно, что водитель действительно держал телефон в руках во время движения.

Полицейский не может предъявить доказательства? Значит, есть все основания оспорить вменяемый штраф. Можно задействовать и другие средства, например запросить у мобильного оператора распечатку звонков, где будет указано, что в этот самый момент никаких телефонных разговоров водитель не вел.

В машине могут находиться близкие или друзья, которые автоматически становятся свидетелями. Их также нужно привлекать к диалогу с сотрудником ГИБДД. Имена свидетелей и их пояснения должны быть внесены в протокол. По закону, свидетелями в административных делах могут выступать любые граждане, у которых есть полезная информация, в том числе и родственники.

pixabay.com / Michal Jarmoluk

Как оспорить штраф с камеры

Основанием для оспаривания «письма счастья» может служить низкое качество фотографии. Если на фото не читается номерной знак или сотрудники ГИБДД неверно его истолковали, отвечать за чужое правонарушение гражданин не должен.

Кроме того, оспорить взыскание можно, если за рулем автомобиля в тот момент находился не собственник или же водитель и вовсе не проезжал по указанному адресу в указанное время и может это подтвердить. Если в ГИБДД не согласны с позицией водителя, придется обращаться в суд.

«Необходимо подготовить исковое заявление, отразить в нем суть обращения, несогласие с выписанным штрафом, — советует адвокат Екатерина Антонова. — Нужно также указать основания несогласия, которые подтверждают невиновность автовладельца, привести ссылки на нормы закона. Подают иск в районный суд по месту проживания владельца автомобиля».

Если штраф выписан незаконно, конечно, необходимо оспаривать его в ГИБДД или в суде. Но если нарушение было зафиксировано и водитель действительно вел разговоры по телефону и был замечен сотрудником полиции или камерой, спорить вряд ли стоит.

Скорее, нужно задуматься, оправдан ли этот риск. Ведь штраф — это самая малая неприятность, которую может повлечь использование телефона за рулем. Ценой секундной оплошности может стать чья-то жизнь — пешехода или самого водителя. Так что использование режима громкой связи или беспроводной гарнитуры оказывается не таким уж и неудобным решением, когда речь идет о жизни и здоровье людей.