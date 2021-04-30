Журналистка Скабеева решительно осудила «нацистский шабаш» на Украине

Москва, 30 апреля. Власти Украины расценивают националистов в качестве «бравых патриотов». Об этом заявила российская журналистика Ольга Скабеева, комментируя прошедший «Марш вышиванок».

В украинской столице 28 апреля состоялся «Марш вышиванок» приуроченный к 78-й годовщине со дня создания дивизии СС «Галичина». Мероприятие было не особо масштабным, однако многие жители Киева все равно осудили собравшихся националистов.

Ольга Скабеева напомнила, что марш поклонников нацистов состоялся в Киеве впервые, однако вызвал недовольство среди представителей международного сообщества.

«Этот нацистский шабаш уже осудили и в немецком, и в израильском посольстве. Но для представителей правящей украинской элиты сами нацики — бравые патриоты, а публичное зигование — всего лишь римское приветствие», — написала Скабеева в Telegram.

На одном из украинских телеканалов прошла передача, в ходе которой обсуждалось мероприятие националистов. Дозвонившиеся в студию граждане высказали свое недовольство по факту проведения такого мероприятия.

«Очень жалко, что Киев из города-героя превращается в город-полицай», — сказал житель Днепропетровска Виктор.

Другие украинцы, дозвонившиеся в эфир передачи, высказали аналогичную точку зрения. Больше всего граждан подвергли критике то, что националисты продолжают поддерживать гитлеровскую дивизию.

Как стало известно ранее, главный раввин России призвал президента Украины осудить марш неонацистов в Киеве.