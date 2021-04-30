Российские ученые создали уникальный метод диагностики сердечных аритмий

Москва, 30 апреля. Уникальный метод быстрого и точного выявления сердечных аритмий разработали ученые из России совместно с коллегами из других стран.

Технология уже прошла клинические испытания. В исследовании участвовал 51 пациент со сложной предсердной тахикардией. Главной особенностью системы является визуализация динамической карты возмущения волн, которая помогает определить конкретную область сердца, где образуются аритмии.

Диагностика длится всего 60 секунд, при этом ее точность достигает 75%. Ученые планируют усовершенствовать разработанную технологию, что поможет понять природу происхождения аритмий и назначить лечение сложных заболеваний.

Риск развития мерцательной аритмии и фибрилляции предсердий у людей с высоким уровнем липидов в крови могут повысить омега-3-ненасыщенные жирные кислоты. Проблемы с сердцем в виде аритмии и тахикардии способно вызвать злоупотребление кофе, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».