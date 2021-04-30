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Парад Победы в Петербурге возглавит легендарный танк Т-34

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Парад Победы в Петербурге возглавит легендарный танк Т-34
vk.com  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Санкт-Петербург, 30 апреля. Парад в Петербурге по случаю празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне возглавит легендарный танк Т-34. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Парадные колонны военной бронетехники традиционно пройдут 9 мая по Дворцовой площади. За легендарным Т-34 проследуют бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, а также танки Т-72Б-3.

«В парадном строе авиации задействуют 30 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолеты Су-34, Су-30, Су-35, МиГ-31, транспортные самолеты Ту-134, Ан-12, Ан-26», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, участие в параде Победы примут 4,5 тысячи военнослужащих. Первая совместная репетиция пройдет на Дворцовой площади 30 апреля.

Напомним, 29 апреля авиация и пешие расчеты Центрального военного округа провели совместную тренировку в рамках подготовки к параду Победы в Свердловской области. В репетиции были задействованы перехватчики МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, разведывательные истребители Су-24МР, ударные вертолеты Ми-24, а также самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12 и Ту-134, передает RT.

петербург т-34 парад победы
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