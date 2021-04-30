ФАН публикует видео с места взрыва на газопроводе в Башкирии

Уфа, 30 апреля. ЧП произошло в селе Серменево Белорецкого района Башкирии. Местных жителей временно отключили от газового снабжения.

Движение автомобилей на 205-м километре трассы Белорецк — Инзер — Уфа ограничили из-за частичного разрушения проезжей части, вызванного хлопком. Сотрудники ДПС отправляют водителей по объездному маршруту.

В распоряжение ФАН попало видео с места событий.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пламя от загоревшегося газопровода перебросилось на сухую траву. Прибывшие на место спасатели потушили пожар. Информации о пострадавших не поступало.

По данным сайта 360tv.ru, газопровод в Серменево загорелся после разгерметизации. Окончательную причину взрыва и все обстоятельства происшествия установят специалисты в ходе проверки.