Адвокат по делам Сафронова и ФБК Павлов задержан ФСБ в московской гостинице

Москва, 30 апреля. Юриста Павлов задержан в рамках уголовного дела. По предварительным данным, речь идет о разглашении данных следствия.

Сотрудники ФСБ провели обыски в одном из номеров столичной гостиницы. После этого в рамках уголовного дела был задержан юрист Иван Павлов, который является представителем интересов журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова и ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) в суде.

Кроме того, обыски проходят у IT-специалиста «Команды 29» Игоря Дорфмана в Санкт-Петербурге. В пресс-службе организации добавили, что обыски ведутся и в самом офисе «Команды 29», расположенном в Санкт-Петербурге.

Ранее член Адвокатской палаты Московской области Виолетта Волкова в интервью ФАН заявила, что за защиту ФБК Павлов получит деньги из неясных источников.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.