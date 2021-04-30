Эдинсон Кавани установил новый рекорд еврокубков

Манчестер, 30 апреля. Уругвайский форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани установил новый рекорд еврокубковых турниров.

Английский «Манчестер Юнайтед» накануне разгромил итальянскую «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Матч на «Олд Траффорд» завершился победой хозяев со счетом 6:2.

Автором двух мячей стал нападающий клуба из Манчестера Эдинсон Кавани. Более того, уругвайский форвард сделал две результативные передачи. 34-летний Кавани стал самым возрастным игроком в истории еврокубков, которому удалось набрать 2+2 в одном матче. Он побил рекорд польского форварда «Баварии» Роберта Левандовски и аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Оба игрока отмечались четырьмя результативными действиями в игре еврокубка в 31 год.

Ранее «Манчестер Сити» обыграл французский «Пари Сен-Жермен» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Парк де Пренс» завершилась победой гостей со счетом 2:1.