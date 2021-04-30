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Росстат заявил о снижении реальных доходов граждан

Экономика
Росстат заявил о снижении реальных доходов граждан
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 апреля. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) отчиталась об уровне реальных располагаемых денежных доходов граждан России.

По информации за первый квартал текущего года, показатель снизился более чем на 3%. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на доклад статистического ведомства.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в первом квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 3,6%», — сообщил Росстат.

В четвертом квартале прошлого года показатель снижался на 0,9%. Также служба уточнила информацию по динамике реальных располагаемых доходов граждан России в 2020 году. По обновленным данным, спад доходов населения страны составил 3% по итогам прошлого года.

По поручению министра экономического развития РФ Максима Решетникова, Росстат модернизирует методологию сбора и расчета данных. Информацию службы можно сделать «более полной», считает глава ведомства.

россия росстат доходы
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