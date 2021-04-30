Россиянам напомнили, как изменится их жизнь с 1 мая

Москва, 30 апреля. С начала мая в РФ вступит в силу ряд нововведений. Среди них доплаты к пенсиям для некоторых категорий граждан и новый порядок тестирования на COVID-19 после поездок за рубеж.

Доплаты к пенсиям с 1 мая 2021 года ждут пилотов, штурманов, авиационных инженеров, механиков, радистов, шахтеров и работников угольной промышленности. В Пенсионном фонде России (ПФР) уточнили, что размер выплат для каждого получателя рассчитывается индивидуально, с учетом среднемесячного заработка и стажа. В среднем по стране ежемесячная доплата пилотам превышает 7 тыс. рублей, для шахтеров она составляет примерно 4 тыс. Сумма пересчитывается четыре раза за год, отмечал ПФР.

Прибывающих из-за границы россиян с 1 мая начнут дважды тестировать на наличие коронавируса, соответствующее постановление выпустил Роспотребнадзор. В течение пяти дней после пересечения границы РФ граждане должны будут сдать повторный ПЦР-тест. Интервал между тестами не должен превышать пять дней, или быть менее одних суток.

Еще одним нововведением станут штрафы за высадку детей-безбилетников из транспорта. Заставить ребенка покинуть средство передвижения будет нельзя, если он едет один и не может оплатить проезд. Если принудительная высадка осуществится, водитель может получить штраф в размере 5 тыс. рублей. Кондуктор или контролер могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 тыс. рублей.

Кроме того, с начала следующего месяца отменяется обязательная удаленка для работников старше 65 лет, поскольку перестает действовать соответствующее постановление правительства. С 1 мая работодатели смогут решать на свое усмотрение, продолжат ли пожилые подчиненные трудиться дистанционно. Отменятся также временные правила оформления больничных для сотрудников старше 65 лет.

Детям правоохранителей станет проще поступать в профильные вузы. Наследники сотрудников ОВД и Федеральной службы войск национальной гвардии получат преимущественное право зачисления в высшие учебные заведения, подведомственные МВД РФ и Росгвардии. Аналогичный бонус появится и у детей военных, пишет «Вечерняя Москва». Однако предпочтение будут отдавать тем абитуриентам, которые успешно справились со вступительными испытаниями.

Замыкают перечень основных нововведений штрафы за неправильный переезд железной дороги. Они будут назначаться за пересечение путей вне переезда и за выезд на пути при закрытом или открывающемся шлагбауме, а также на красный сигнал светофора. Нарушителю придется заплатить 5 тыс. рублей.