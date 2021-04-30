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Ученые обнаружили связь между одиночеством и развитием рака у мужчин

Общество
Ученые обнаружили связь между одиночеством и развитием рака у мужчин
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Хельсинки, 30 апреля. Группа ученых из университета Восточной Финляндии в ходе эксперимента обнаружила связь между одиночеством и развитием рака у мужчин.

Исследовательскую работу специалисты начали проводить еще в середине 1980-х годов. В эксперименте приняли участие более 2570 мужчин среднего возраста. По итогам ученые написали научную статью и опубликовали ее на сайте университета.

В ходе работы эксперты следили за показателями здоровья и смертности участников исследования. Установлено, что 25% из них заболели раком, а 11% — умерли из-за него.

«Одиночество повышает риск развития рака на 10%. При этом связь наблюдается независимо от возраста, образа жизни, качества сна, веса, сердечных факторов риска и социально-экономического статуса», — пояснили они.

Американские ученые выяснили, что одиночество негативно влияет на организм человека, в частности, увеличивается риск преждевременной смерти. Установлено, что у таких людей на 30% повышается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

рак мужчина одиночество
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