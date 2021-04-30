Самое странное празднование дня рождения Киркорова. Колонка Вадима Манукяна

Сегодня, 30 апреля, певцу Филиппу Киркорову исполнилось 54 года. Я поздравляю его с этим событием и хочу рассказать, как четыре года назад прошло его 50-летие.

Нам привезли шикарный юбилейный торт. Все смеются и отмечают день рождения Киркорова. Но что же здесь не так? Все дело в том, что еще пару минут назад мы все обсуждали, что Филипп Бедросович чуть не оказался в американской тюрьме за убийство. Так я побывал на самом странном праздновании дня рождения певца.

Вам кажется все это необычным? Мне тоже! Но именно в такой обстановке четыре года назад мы отмечали юбилей Киркорова. Обо всем по порядку.

За несколько дней до дня рождения артиста меня позвали в качестве гостя программы на открытие нового шоу НТВ «Звезды сошлись». Это был пилотный выпуск. Никто из приглашенных понятия не имел, что нас ждет. Единственное, нам сказали, что это будет празднование дня рождения Киркорова.

Prt Scr youtube.com / НТВ

Это сегодня шоу «Звезды сошлись» с его ведущей Лерой Кудрявцевой знает каждый телезритель, а в тот день выход на подиум Леры вместе с тогдашним соведущим Оскаром Кучерой произвел на всех гостей шоу неизгладимое впечатление. Та информация, которую они нам сообщили, стала холодным душем для всех. По первым кадрам шоу вы можете удостовериться в том, что все мы, пришедшие на празднование дня рождения, были огорошены новостью о том, что Филиппа Киркорова чуть не посадили в тюрьму в США за убийство, а также тем, что расследование шло шесть лет. Долгие годы эта история оставалась тайной для всех в России. И оказывается, что всего лишь с небольшим перевесом голосов присяжных заседателей был вынесен вердикт — невиновен.

Странная тема для празднования дня рождения, не находите? На протяжении почти 1,5 часа у гостей студии были жаркие споры по поводу этой истории. Я успел сойтись в словесных баталиях с Любовью Успенской и ныне покойной Людмилой Рюминой. Кстати, недалеко от меня сидела Алла Вербер, которой уже тоже нет в живых. Прокручивая в памяти тот выпуск, я вспоминаю свои слова о том, что Филиппу Киркорову уже пора к детям, что пора заняться ими и после юбилейных концертов немного отойти от творчества. И надо же было такому случиться, что спустя три года пандемия предоставила ему такую возможность. У артистов практически год не было концертов. Только сейчас гастрольная жизнь снова восстанавливается. Киркоров действительно занялся своими детьми и был благодарен этому времени без концертов, потому что у него появилась возможность больше времени проводить с семьей.

instagram.com / @fkirkorov

Так вот, возвращаясь к той программе «Звезды сошлись»: в конце этой жаркой дискуссии на весьма невеселую тему все гости передачи начали поздравлять Киркорова с днем рождения, а в финале в студию выкатили громадный юбилейный торт. В контексте темы выпуска это было больше похоже на сюрреализм. Такое празднование 50-летия Филиппа Бедросовича у меня оставило самые неизгладимые впечатления.