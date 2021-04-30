Антироссийский митинг прошел в центре Праги

Прага, 30 апреля. Тысячи жителей Праги вышли на антироссийский митинг в центре города, чтобы выразить протест политике чешского президента Милоша Земана после его слов о взрывах во Врбетице.

Глава республики заявил, что причиной взрывов на складах с боеприпасами в 2014 году могла стать неосторожность персонала, а не так называемая причастность России.

Акция протеста в столице Чехии была организована движением «Миллион моментов за демократию» (ММД). Представители объединения призывали участников мероприятия подписать петицию с требованием подать жалобу на Земана в Конституционный суд после его слов о расследовании «дела Врбетице». В руках демонстрантов были плакаты с антироссийскими лозунгами.

«Нахождение Земана на посту президента является угрозой для безопасности нашей республики», — сказал руководитель ММД Бенжамин Ролл.

Как стало известно ранее, чехи пристыдили власти страны за антироссийскую политику.