В России могут ввести минимальную розничную цену на все виды алкоголя

Москва, 30 апреля. Вопрос введения минимальных розничных цен (МРЦ) на всю алкогольную продукцию будет рассмотрен в Минфине.

Минимальные розничные цены на весь ассортимент алкогольных напитков могут быть введены в России. Министерство финансов займется проработкой данного вопроса. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно протоколу совещания комитета Совета Федерации по экономической политике, сенаторы обратились к министерству обратились с такой рекомендацией. МРЦ действуют в России на напитки с содержанием спирта свыше 28%, а также на игристые вина. Минимальная цена на другие виды алкоголя может быть скорректирована после изменения договора о ЕАЭС. Известно, что профильное ведомство уже подготовило проект изменений в данный документ.

Заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов указал на то, что после поправок участники ЕАЭС смогут устанавливать МРЦ на любой алкоголь, а также этиловый спирт.

Помимо этого, представители Министерства финансов Российской Федерации планируют ввести маркирование алкогольной продукции, которая произведена за рубежом и поставляется на отечественный рынок.