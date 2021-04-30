Силовики пришли с обысками в здание Красноярского научного центра РАН

Красноярск, 30 апреля. Сотрудники полиции ворвались в здание Красноярского научного центра СО РАН. Оперативные мероприятия связаны с расследованием дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, в декабре 2020 года были подписаны акты о приеме оборудования для обработки сельхозкультур. Общая сумма составила более 6 млн рублей. Однако по факту оборудование поставлено не было.

Ранее обыски прошли в Сургутском драмтеатре, сообщал портал URA.RU. Причиной стало расследование дела о взятке. Подозрение пало на родственника одного из сотрудников театра.