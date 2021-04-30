Эксперт рассказал, кто такой осознанный клиент телемедицинских сервисов

В последнее время много говорят о цифровой медицине. Закон о телемедицине в Российской Федерации вышел 1 января 2018 года. Это позволило создать нормативно-правовую базу для цифровой медицины. Однако в действительности рынок дистанционных медуслуг в нашей стране стал развиваться гораздо раньше, как и в других странах. Об этом в комментарии ФАН рассказал партнер Европейской юридической службы, брокер Константин Кирст.

«Как минимум 60 лет назад использовали возможности дистанционной медицины во время первого полета человека в космос. Практически каждый врач давал и дает советы своим знакомым и близким по телефону, а сегодня — через менеджеры, социальные сети. Сейчас цифровая медицина стала трендом мировой экономики, чему сопутствовал ряд ключевых факторов, включая внимание к данному направлению со стороны IT-компаний, таких гигантов, как Google, Apple, IBM, ставших драйверами в развитии данной тенденции», — пояснил Константин Кирст.

Эксперт отметил, что медицина будущего будет довольно серьезно отличаться от современной медицины — именно в сторону большего использования цифровых технологий и дистанционных методов как в диагностике, так и в лечении пациентов. К 2022 году расходы на мировом рынке медицинских услуг будут составлять 10 трлн долларов. И в первую очередь благодаря компаниям, развивающим цифровое направление в медицине. Они смотрят в сторону персонализации и цифровизации медицины. Каждый человек должен иметь свою электронную медицинскую карту со всеми показателями его состояния здоровья, списком используемых лекарственных препаратов. Аналитика данных также становится важным направлением в развивающейся цифровой медицине. Данные о состоянии здоровья могут сниматься с помощью «умных часов», браслетов, специальной одежды и так далее.

Из личного архива Константина Кирста /

По его словам, история динамических показателей состояния здоровья человека, которые снимаются благодаря носимым устройствам, позволяет выстраивать стратегию питания, ритма жизни, физической активности.

«Может возникнуть вопрос — кто же основные клиенты цифровой медицины? Это активные люди, которые не хотят болеть и минимизируют риск оказаться на больничной койке в клинике. Так же люди, находящиеся в стадии восстановления после болезни. Компании, обладавшие клиентскими базами, продумали телемедицинские сервисы, с помощью которых врачи могли общаться с клиентами, находящимися дома, и давать им соответствующие консультации. Эта система после 1 января 2018 года получила полную огласку, стали запускаться стартапы, создавшие колл-центры, в которых находились врачи, оказывающие консультационные услуги. Это оказалось удобнее, чем обращаться к врачу в офлайн-режиме», — добавил Константин Кирст.

Если говорить об осознанном клиенте цифровой медицины, то, по мнению эксперта, — это человек, который сформировал у себя привычку иметь здоровье в приоритете. Понятно, что если человек пренебрежительно относится к своему организму, то рано или поздно случится сбой. Этот сбой отводит на второй план все остальные стороны и аспекты жизни человека.

Главная задача — сформировать у людей приоритетное отношение к своему здоровью, заключающееся и в привычке обращаться к врачу при малейшей проблеме со здоровьем. Сервисы цифровой медицины в этом случае представляют собой наилучшего помощника.

«Что нам ждать в будущем от цифровой медицины и телемедицины? Те программы, которые продвигаются через страхование, должны быть ориентированы на превращение потенциальных покупателей в осознанных клиентов. Должна проводиться дополнительная разъяснительная работа, направленная на обучение использованию медицинских сервисов, на понимание клиентами преимуществ и перспектив цифровой медицины. Большая часть людей должна превратиться в осознанных клиентов телемедицинских сервисов и сервисов цифрового здравоохранения», — считает Константин Кирст.

Он предсказывает развитие аналитики с помощью различных носимых устройств. Например, ребенку сразу после родов уже могут надеть специальный носочек, который будет собирать и анализировать данные о состоянии его здоровья и передавать в медицинский центр. Такие устройства будут набирать популярность среди населения. Будет развиваться их дизайн, повышаться привлекательность для покупателей.