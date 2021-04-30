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Международный Большой детский фестиваль представил жюри

Общество
Международный Большой детский фестиваль представил жюри

IV Международный Большой детский фестиваль пройдет с 1 сентября по 12 ноября. Для детей и подростков покажут драматические, кукольные и музыкальные спектакли из России и зарубежья, а также кино и анимационные фильмы, цирковое и ледовое шоу.

Главная особенность фестиваля — детское жюри, именно представители юного поколения будут выбирать лауреатов конкурса.

«Я считаю, что это очень интересный опыт, хотелось бы посмотреть много спектаклей, мультфильмов, шоу, получить много информации, ну, и, конечно, дать возможность каким-то проектам пройти дальше, получить награду», — говорит член детского жюри фестиваля Аня.

В этом году Фестиваль впервые объявил прием заявок на участие не только в конкурсной программе, но и в детском жюри, причем интерес оказался довольно велик: на одно место в жюри претендовало 3 человека. В составе оказались более 20 детей и подростков от 5 до 16 лет. Среди них юные спортсмены, актеры, музыканты, победители школьных олимпиад.

«Детское жюри — это тот срез большого количества зрителей, которые по всей стране смотрят наши спектакли, это как раз то, что дает нам право и возможность защищать финансирование детского направления», — отметила первый зампред комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

Художественный руководитель Международного Большого детского фестиваля, народный артист России Сергей Безруков указал, что в этом году на участие в конкурсе театрального искусства поступило 407 заявок из разных городов России, а также из 14 зарубежных стран. Это больше чем было в прошлом году. В жанре кино и анимация — 54 заявки, в том числе из Швейцарии и США.

«Для меня это очень важно, чтобы мы действительно вот в такой бесконечной любви к детям пытались создавать им праздник в это сложное для всего мира время для всего человечества, можно так сказать, потому что не только войны, но и пандемия, все вносит свои коррективы, и тем не менее самое главное  — не сдаваться, не терять оптимизм. По нам, наверное, заметно: мы улыбаемся и продолжаем работать», — заявил Сергей Безруков.

Международный Большой детский фестиваль создан в 2018 году по инициативе председателя общественного совета федерального партийного проекта «Культура малой Родины», художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова.

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