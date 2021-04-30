Раскрыт механизм «взлома» коронавирусом иммунитета человека

Сан-Диего, 30 апреля. Вирус SARS-CoV-2 способен «взламывать» иммунный ответ организма человека. Механизм такого явления раскрыли ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Коронавирус использует модификацию РНК под названием N6-метиладенозин (m6A), которая заключается в присоединении метильной группы к одному из элементов матричной РНК — аденозину. Геном SARS-CoV-2 состоит из РНК, что позволят ему с легкостью приспособить m6A для своих нужд. Фермент METTL3, вырабатываемый в организме человека, может присоединить метильную группу в коронавирусе, сообщает MedicalXpress.

Оказалось, что модификация препятствует выработке воспалительных молекул, называемых цитокины, которые запускают реакцию иммунитета на патоген. У скончавшихся от цитокинового шторма пациентов зафиксировали низкий уровень METTL3. Это говорит о том, что на первом этапе инфицирования организма вирус нуждается в данном ферменте во избежание иммунного ответа, а на второй стадии подавляет METTL3, «взламывая» защиту организма.

Коронавирус мутирует со временем, что также позволяет ему бороться с иммунитетом. Однако защититься от инфекции можно с помощью вакцинации. Разработчики российского препарата от COVID-19 «Спутник V» заверили, что вакцина эффективна даже против индийского штамма SARS-CoV-2, сообщает «Ридус».