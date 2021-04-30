Миллиардные долги «Нафтогаза» украинцы оплатят из своего кармана

Накануне в энергетической отрасли Украины случилась мини-революция — кабмин уволил бессменного с 2014-го главу правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, считавшегося неуязвимым. На его место назначили его бывшего заместителя, а ныне злейшего врага — Юрия Витренко. Впрочем, как считают местные эксперты, газовый монополист и при новом руководстве сохранит прежние задачи — красиво «доить» украинцев с помощью заоблачных газовых тарифов в интересах США и Европы, передает корреспондент ФАН из Киева.

Об увольнении главы «Нафтогаза» Коболева стало известно после заседания кабмина. Многие в Киеве поначалу в это не поверили. Дело в том, что Коболев — одна из самых скандальных персон постмайданной Украины, ставший воплощением тех жутких «реформ», которые проходят в стране под чутким контролем Запада. Во многом благодаря ему за семь лет цены на газ для простых украинцев взлетели в 12 раз, потащив за собой тарифы на ЖКХ. Миллионы граждан резко обеднели, начали лихорадочно экономить воду и включать газ только в случае крайней необходимости.

naftogaz.com / Нафтогаз

При этом само руководство «Нафтогаза» — в первую очередь сами Коболев и Витренко — с каждым годом жили все лучше. Оба топ-менеджера буквально купались в миллионах долларов зарплат и премий. Возглавляемая ими госкомпания после резкого повышения газовых тарифов начала получать сверхприбыли, а авторы «реформы» объявили себя сверхэффективными менеджерами. Этот псевдоимидж Коболева и Витренко лишь укрепился после того, как Запад решил поддержать Украину в борьбе с Россией и позволил Киеву выиграть газовый арбитраж у «Газпрома» в Стокгольме.

Команда «Нафтогаза» принимала активное участие в процессе, причем, по слухам, изначально там даже не мечтали о выигрыше дела. Но после того, как Стокгольмский арбитраж под давлением Брюсселя принял «политически верное» решение, Коболев и Витренко тут же потребовали себе многомиллионную долларовую премию «за победу в арбитраже». В итоге в 2019-м глава правления Коболев получил 9 млн долларов, а исполнительный директор — 6 млн «зеленых».

Хотя, как отметили эксперты, суд выиграли не они, а нанятые за счет «Нафтогаза» западные юридические компании. Позже выяснилось, что зарплата Витренко в «Нафтогазе» тоже была космической. В нищей стране он получал 48 млн гривен в месяц (около 145 млн рублей). Еще один факт, вызвавший скандал на Украине, — получив премии, оба сверхжадных менеджера вывели их за границу. Причем они выписали себе премиальные миллионы авансом — еще до поступления в Киев денег из России. Своим примером они подтвердили, что украинской банковской системе теперь не верят даже местные богачи. Да и в целом вся ситуация выглядела абсолютно бесстыдно.

При Коболеве и Витренко сама НАК «Нафтогаз» попала под внешнее управление. Ее набсовет до недавних пор возглавляла гражданка Великобритании. Правда, в ходе «кадровой революции» весь состав набсовета также был уволен.

В кабмине кратко сообщили, что сменили руководство «Нафтогаза» из-за убытков, которые компания понесла в 2020-м. Так, чистый убыток за прошлый год составил 19 млрд гривен (хотя год назад Коболев клятвенно обещал принести государству 11,5 млрд гривен прибыли). Поэтому акционеры, не дрогнув, признали неудовлетворительной работу как набсовета, так и самого главы правления.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Впрочем, у властей были и другие претензии к госкомпании-монополисту. Например, дикий провал по собственной газодобыче. Вместо ожидаемых 18,2 млрд кубометров газа в 2019-м и 20 млрд в 2020-м реально «Нафтогаз» добыл 15 млрд и 14,9 млрд кубов соответственно. Кроме того, в начале 2021-го Госаудитслужба Украины выявила финансовые нарушения в компании на 75,5 млрд гривен. Наконец, фининспекторы обнаружили занижение компанией дивидендов своим акционерам на 35,2 млрд гривен. То есть воровство в «Нафтогазе» приобрело какие-то несусветные масштабы.

После «кадровой революции» в «Нафтогазе» обвинили кабмин в манипуляциях госпредприятиями и заявили, что это плохой сигнал иностранным инвесторам. Как считают аналитики, увольнение Коболева может вызвать серьезные трения между Украиной и МВФ. С осуждением этого шага уже выступили послы стран «Большой семерки» и атташе посольства США в Киеве.

Тем не менее аналитики уверены — жесткость реакции Запада после увольнения Коболева будет зависеть от ущемления их интересов в энергоотрасли Украины. МВФ и США вполне могут не привязываться к фамилии главы «Нафтогаза». Для них важен сам принцип — жесткий контроль за компанией через набсовет. Плюс продолжение политики неуклонного повышения тарифов — для того, чтобы исправно «стричь» с населения деньги на выплату огромных долгов, в которые Запад намеренно посадил Украину. А также для того, чтобы затем привести на украинский рынок поставок газа свои западные компании, которые бы получали хорошую маржу с его продаж украинцам.

Как отметил на брифинге в Киеве политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, Коболев долго был уверен, что никто его не уволит, но в итоге ему дали понять, что он — не хозяин «Нафтогаза», а всего лишь наемный менеджер.

«Кабмин после собрания акционеров НАК «Нафтогаз Украины» прекратил полномочия всех членов набсовета и главы правления. Это логично. С 2014-го Коболев и так уже продемонстрировал нам все, на что он способен. Цифры и показатели, которыми так кичился этот «экономический гений», были получены в результате безбожных накруток — когда в 10 раз выросли тарифы на газ для граждан и промышленности, — напомнил Золотарев. — А вот с исполнением других требований к нему как-то не сложилось — ни с увеличением добычи украинского газа, ни с прозрачностью работы «Нафтогаза», ни с сокращением премий топ-менеджерам. Зато вместо 11,5 млрд гривен прибыли чистый убыток «Нафтогаза» в 2020-м составил 19 млрд гривен. При таких диких убытках топ-менеджмент и члены набсовета получали заоблачные зарплаты, исчислявшиеся сотнями миллионов гривен. Такое сочетание провальных результатов и заботы о себе любимых — само по себе самодостаточный повод, чтобы получить коленом под зад».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Украинский энергоэксперт Леонид Косянчук заявил, что текущие убытки «Нафтогаза» будут покрывать из своего кармана простые украинцы.

«По сути, ничего глобального не произошло, а Витренко будет реализовывать ту же линию, что и Коболев. Потому что есть законы Украины, привязанные к Соглашению об ассоциации с ЕС, есть некий курс на либерализацию энергорынка, и никто его не отменил. В принципе, замена Коболева на Витренко ничего не решает капитально, кроме того, что последний вырежет «кровавой бензопилой» из «Нафтогаза» людей Коболева», — заявил эксперт.

Перестановки в «Нафтогазе» ничего не поменяют в жизни простых украинцев, отметил Косянчук.