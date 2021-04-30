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Кристина Асмус объяснила, почему Харламов не смог прийти на ее день рождения

Шоу-бизнес
Кристина Асмус объяснила, почему Харламов не смог прийти на ее день рождения
Pr Scr instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 30 апреля. Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус 14 апреля отметила свое 33-летие. На вечеринке по случаю дня рождения актрисы не было ее бывшего мужа, юмориста Гарика Харламова.

По словам Асмус, она не планировала отмечать день рождения. Однако близкие друзья не смогли оставить актрису без праздника и вместе с ее пиар-агентом организовали мероприятие. Как призналась звезда, вечеринка получилась «крышесносная» и она до сих пор вспоминает о ней, хотя прошло уже больше двух недель.

В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала целую серию фотографий с дня рождения. На снимках она позировала вместе с друзьями и коллегами. Поклонники обратили внимание, что на фото нет бывшего мужа Асмус, резидента Comedy Club Гарика Харламова.

Звезда не раз уже отмечала, что сейчас отношения с экс-супругом у нее непростые. Поэтому подписчики решили, что она не посчитала нужным пригласить юмориста на вечеринку, а становиться незваным гостем Харламов не захотел. Однако сама Асмус утверждает, что позвала бывшего мужа одним из первых.

«Под каждым постом отвечаю на этот вопрос. В первую очередь пригласила. Но Гарик лежал с температурой», — объяснила актриса в комментариях в Instagram.

На праздник к Асмус пришли такие звезды, как Михаил Галустян, Наталья Рудова, Александр Петров, Иван Охлобыстин и другие знаменитости. Сама виновница торжества сменила два наряда, впечатлив гостей алым платьем с открытой спиной, а затем черным облегающим.

В конце мероприятия актриса сняла босоножки на каблуках из-за усталости и надела носки своей дочери. Знаменитость рассказала поклонникам, что получила на день рождения огромное количество цветов и подарков.

актриса харламов асмус день рождение
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