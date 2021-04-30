Ушел из жизни бывший спикер новосибирского парламента Беспаликов

Новосибирск, 30 апреля. Экс-председатель Новосибирского областного Заксобрания Алексей Беспаликов умер в возрасте 73 года, сообщает пресс-служба правительства.

Причина смерти Беспаликова пока не установлена. Дата и место прощания с бывшим членом Совета Федерации будет известна позднее. Нынешний губернатор Новосибирска Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким умершего. Он назвал смерть Беспаликова невосполнимой утратой для всех.

По словам главы региона, невозможно оценить тот огромный вклад, который чиновник внес в развитие госуправления в Новосибирской области, в повышение значимости, авторитета муниципальной и региональной власти.

Звезда фильма «Белое солнце пустыни» Кахи Кавсадзе умер на 86-м году жизни, сообщало Федеральное агентство новостей. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.