Биолог Баранова сравнила опасность четырех штаммов SARS-CoV-2

Москва, 30 апреля. Науке известно о четырех основных мутациях SARS-CoV-2. Каждый штамм отличается от исходного коронавируса, рассказала биолог Анча Баранова.

Британский вариант вируса после проведения исследований оказался не так страшен, однако он действительно быстрее распространяется. Южноафриканский штамм COVID-19, в свою очередь, опасен повышенным риском повторного заражения. Третья известная мутация — бразильская, еще не до конца изучена, объяснила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, биолог Анча Баранова.

Самым опасным видом SARS-CoV-2 на данный момент считается индийский штамм. Его уже назвали «двойным мутантом». На самом деле он включает в себя пять-шесть мутаций, две из которых являются «злобными», рассказала специалист в интервью «Ленте.ру».

«Этот мутант точно более инфекционен, чем его более стандартные собратья», — сообщила Анча Баранова.

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