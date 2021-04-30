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Биолог Баранова сравнила опасность четырех штаммов SARS-CoV-2

Общество
Биолог Баранова сравнила опасность четырех штаммов SARS-CoV-2
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 30 апреля. Науке известно о четырех основных мутациях SARS-CoV-2. Каждый штамм отличается от исходного коронавируса, рассказала биолог Анча Баранова.

Британский вариант вируса после проведения исследований оказался не так страшен, однако он действительно быстрее распространяется. Южноафриканский штамм COVID-19, в свою очередь, опасен повышенным риском повторного заражения. Третья известная мутация — бразильская, еще не до конца изучена, объяснила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, биолог Анча Баранова.

Самым опасным видом SARS-CoV-2 на данный момент считается индийский штамм. Его уже назвали «двойным мутантом». На самом деле он включает в себя пять-шесть мутаций, две из которых являются «злобными», рассказала специалист в интервью «Ленте.ру».

«Этот мутант точно более инфекционен, чем его более стандартные собратья», — сообщила Анча Баранова.

Российские вакцины против COVID-19 будут эффективны против всех разновидностей вируса, считает профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Специалисты Роспотребнадзора, в свою очередь, дали оценку эпидемиологической обстановке в Москве, сообщает «Ридус».

Жителям России следует не терять бдительности в майские праздники. Во время непрерывных выходных необходимо соблюдать все существующие ограничения для борьбы с коронавирусом, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

баранова штаммы коронавирус мутации
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