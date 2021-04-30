Число погибших во время давки на празднике в Израиле увеличилось до 44 человек

Иерусалим, 30 апреля. Местные СМИ сообщили об увеличении числа жертв давки на религиозном празднике в Израиле. Ранее было известно о 38 погибших.

Празднование еврейского праздника Лаг Ба-Омер на горе Мерон привело к гибели 44 людей, более 100 человек пострадали, сообщает газета Jerusalem Post.

Церемония празднования стала первым массовым мероприятием в стране после отмены запретов, введенных в связи с пандемией коронавируса. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что на празднике собралось около 100 тысяч человек.

Почти полсотни человек погибли во время давки на церемонии прощания с президентом Танзании, сообщал ФАН.