Анастасия Спиридонова поделилась некоторыми деталями о закулисье шоу «Точь-в-точь»

Москва, 30 апреля. Певица Анастасия Спиридонова, одержавшая победу в новом сезоне шоу «Точь-в-точь», рассказала о закулисье проекта и о подготовке к номерам.

Исполнительница отметила, что далеко не сразу согласилась на участие в шоу. Спиридонова очень боялась показать себя не лучшим образом и попасть на последнее место.

«Но вместе с тем было невероятно интересно — клеить все эти маски, губы, подбородок», — призналась певица.

Артистка поделилась и некоторыми другими деталями о закулисье «Точь-в-точь». Например, в процессе работы над каждым номером Спиридонова смотрела множество видео с участием звезд, в которых ей нужно было перевоплощаться на сцене.

«Как они выходят на сцену, дают интервью, это казалось интересным», — сказала исполнительница в проекте «Загугли звезду» портала «Телепрограмма».

Спиридонова поначалу не рассчитывала на победу, поскольку она все же певица, а не актриса, однако за два–три выпуска до финала поняла, что имеет все шансы занять первое место. Исполнительница надеется, что проект поможет обратить внимание на ее творчество.

В финальном выпуске Анастасия Спиридонова появилась на сцене в образе американской соул-певицы Ареты Франклин. Больше всего победительница «Точь-в-точь» хотела перевоплотиться в Аллу Пугачеву, однако создатели проекта не разрешили ей это сделать.