Почти 80% россиян считают День Победы главным государственным праздником

Москва, 30 апреля. Аналитики портала SuperJob выяснили, как россияне относятся к государственным праздникам. В исследовании приняли участие 1600 человек.

В число тех, кто считает 1 Мая настоящим праздником, входят 37% опрошенных. Самый главный праздник для 78% респондентов — это День Победы. Далее расположился Новый год — 77%. Более 20% опрошенных считают настоящим праздником День России, а 13% — День народного единства.

Во всех городах страны идет активная подготовка к празднованию Дня Победы. Например, в Петербурге в преддверии праздника украсили городскую подземку. Над входом в метро появились специальные баннеры с надписью «Победа! Помним! Гордимся!».

К тому же проходят репетиции парадов. Одна из таких тренировок состоялась в Калининграде. Соответствующий ролик появился в социальных сетях. В комментариях к нему калининградцы написали, что гордятся достижениями авиационной техники России.