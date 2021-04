Showtime опубликовал короткий тизер к новому сезону сериала «Декстер»

Вашингтон, 30 апреля. Showtime опубликовал новый короткий тизер к очередному сезону сериала «Декстер», ролик появился в профиле кабельного канала в сервисе YouTube.

Саундтреком к тизеру стала песня Don't Let Me Be Misunderstood в исполнении Нины Симон. В коротком видео главный герой, Декстер Морган смотрит на заснеженный пейзаж за окном уединенного дома на берегу озера. Других действий в тизере не происходит.

Сериал «Декстер» выходил на экраны с 2006 по 2013 годы. Всего было выпущено восемь сезонов и 96 серий. Главным героем стал вымышленный серийный убийца Декстер Морган, который работает судебным экспертом в полиции Майами.

Десять эпизодов девятого сезона культового сериала покажут на канале Showtime осенью. Главную роль в новом сезоне также сыграет Майкл Си Холл.

Ранее сообщалось, что известный по фильму «Побег из Шоушенка» и сериалу «Горец» актер Клэнси Браун сыграет в продолжении «Декстера» роль главного злодея. Браун перевоплотится в Курта Калдвелла, который неофициально управляет маленьким городком.