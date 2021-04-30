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«Отряд юных садоводов»: Галкин восхитил фанатов работой детей в саду

Шоу-бизнес
«Отряд юных садоводов»: Галкин восхитил фанатов работой детей в саду
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 30 апреля. Российский пародист Максим Галкин опубликовал видео, в котором показал, как учить детей подготавливать участок к предстоящему дачному сезону.

Соответствующий пост с участием Лизы и Гарри Галкиных появился на странице ведущего в Instagram. Юморист признался, что наследники любят проводить время в саду и играть с землей. Он напомнил, что поклонники оценили прошлогоднее видео, на котором семейство занимается посадкой лаванды. Кроме того, подписчики подсказали о необходимой весенней подкормке для растений в виде азота, а в момент цветения — калия.

Артист вышел на задний двор дома с удобрениями и показал, как дети ухаживают за розой и гортензией. На видеозаписи телеведущий назвал звездных детей «отрядом юных садоводов». Фанаты отметили умение знаменитости общаться с детьми и похвалили его за умелое воспитание. В комментариях под новой записью супруг Аллы Пугачевой собрал 107 541 лайк и множество комплиментов восторженных фолловеров.

Ранее ФАН сообщил, что шоумен придумал новый вид спорта, играя в бассейне с детьми. На кадрах Галкин подкидывает сына и дочку по очереди в воду словно мячи. Съемки были представлены в Instagram, а под постом был поясняющий комментарий: «Водный фитнес: броски первоклассников на расстояние и ручной серфер».

галкин пугачева инстаграм гарри лиза
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