Эндокринолог рассказала, как сбросить вес без диет и ограничений

, 30 апреля. Простой способ похудения без изнурительных диет назвала кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Проблема лишнего веса чаще всего встречается у людей, которые быстро едят. О насыщении им сигнализирует растянутый едой желудок. По словам эндокринолога клиники МГУ, первостепенно следует уменьшить скорость потребления пищи.

Один кусок рекомендовано жевать 33 раза. Таких движений может быть больше или меньше — главное, чтобы еда стала похожа на кашу. За счет медленного жевания и скорейшего насыщения, человеку требуется меньше калорий, появляется больше шансов похудеть. В таком же темпе желательно пить и воду.

Ранее ФАН сообщал, что фастфуд может привести к неврологическим нарушениям. Согласно исследованиям американских ученых, у мышей, которые ели вредную еду с детства, выявлена проблема с памятью и повышенная тревожность.