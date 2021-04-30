Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 10:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:21
Экономика
Суд не удовлетворил иск «Почты России» к Суддепу
10:21
Происшествия
Фирма из Ленобласти заплатит миллион рублей за подкуп сотрудника ГИБДД
10:20
Общество
Составлен топ-15 регионов России по внедрению раздельного сбора отходов
10:18
Происшествия
Житель Армавира ударом ножа ответил приятелю на оскорбление
10:17
Общество
Крупнейшее хлебопекарное предприятие на юге России под угрозой закрытия
10:17
Армия
Режиссер Надеин рассказал, чем цепляет новый российский фильм «Девятаев»
10:15
Экономика
Влияние инвестиций на исполнение условий ОПЕК+ оценили в «Газпром нефти»
10:13
Происшествия
Девушка-водитель спровоцировала ДТП с пострадавшими на трассе под Тверью
10:11
Общество
Названы причины «желудочного» и «неврологического» коронавируса
10:11
Общество
График подачи воды отменят в Ялте с 1 мая
10:10
Армия
Болгары предложили НАТО подарить ВСУ две надувные лодки
10:09
Общество
Генеральную весеннюю уборку завершили в Москве
10:08
Политика
Журналистка Скабеева решительно осудила «нацистский шабаш» на Украине
10:08
Общество
Российские ученые создали уникальный метод диагностики сердечных аритмий
10:06
Армия
Парад Победы в Петербурге возглавит легендарный танк Т-34
09:59
Происшествия
ФАН публикует видео с места взрыва на газопроводе в Башкирии
09:58
Происшествия
Адвокат по делам Сафронова и ФБК Павлов задержан ФСБ в московской гостинице
09:57
Спорт
Эдинсон Кавани установил новый рекорд еврокубков
09:55
Экономика
Росстат заявил о снижении реальных доходов граждан
09:54
Общество
Россиянам напомнили, как изменится их жизнь с 1 мая
Все новости

Депутат Госдумы предупредил европейцев о последствиях отказа от «СП-2»

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 09:04
818
Политика
Депутат Госдумы предупредил европейцев о последствиях отказа от «СП-2»
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 30 апреля. В Госдуме предупредили европейцев о последствиях отказа Евросоюза от строительства газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление сделал депутат Руслан Бальбек.

Бальбек в беседе с RT прокомментировал резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию российского проекта. По его словам, при таком развитии событий, прежде всего, пострадают граждане ЕС. Парламентарий считает, что европейские избиратели наблюдают за действиями своих политиков с недоумением и не поминают, почему они должны оплачивать чьи-то политические игры из своего кармана.

Накануне Европарламент призвал к новым санкциям в отношении России из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Также орган предложил ввести рестрикции в отношении Росатома и «русских олигархов».

россия ес северный поток бальбек
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 153174 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 147156 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 114198 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 113286 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 96257 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Политика / Депутат Госдумы предупредил европейцев о последствиях отказа от «СП-2»
Рейтинг@Mail.ru