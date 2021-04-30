Депутат Госдумы предупредил европейцев о последствиях отказа от «СП-2»

Москва, 30 апреля. В Госдуме предупредили европейцев о последствиях отказа Евросоюза от строительства газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление сделал депутат Руслан Бальбек.

Бальбек в беседе с RT прокомментировал резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию российского проекта. По его словам, при таком развитии событий, прежде всего, пострадают граждане ЕС. Парламентарий считает, что европейские избиратели наблюдают за действиями своих политиков с недоумением и не поминают, почему они должны оплачивать чьи-то политические игры из своего кармана.

Накануне Европарламент призвал к новым санкциям в отношении России из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Также орган предложил ввести рестрикции в отношении Росатома и «русских олигархов».