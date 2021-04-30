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Зарплаты медиков в некоторых регионах России увеличились до 80 тысяч рублей

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Общество
Зарплаты медиков в некоторых регионах России увеличились до 80 тысяч рублей
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 30 апреля. Исследование сообщает, что зарплаты медицинского персонала увеличились во время пандемии.

Сервис «Работа.ру» провел исследование, которым делится с ТАСС. В данный момент фельдшерам предлагают зарплату около 80 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а в других городах она может составлять 79 тысяч рублей.

«Самые большие средние зарплаты предлагают фельдшерам в Москве и Санкт-Петербурге — около 79,6 тысячи рублей, в других регионах средние зарплаты составят до 79, 2 тысячи рублей», — говорится в данных исследования.

Зарплата медицинских продавцов-консультантов в среднем составляет 60,7 тысячи рублей в Москве и Санкт-Петербурге. До 57,5 тысячи рублей могут получать фармацевты в крупных городах.

«Медицинские сестры в Москве и Санкт-Петербурге могут рассчитывать в среднем на оклад 55,1 тысяси рублей, а сиделки — 54,3 тысячи рублей», — сообщают эксперты.

Врачи клинической лабораторной диагностики в Москве могут зарабатывать до 160 тысяч рублей. Врачи-косметологи в Санкт-Петербурге — до 300 тысяч рублей. Московский стоматолог может рассчитывать на выплаты до 200 тысяч рублей.

Зарплата заведующего отделением психиатрии составляет до 120 тысяч рублей, а гинеколог получает до 100 тысяч рублей.

Недавно сообщалось о детских лагерях с возможностью подработки. Ребята в таких учреждениях смогут не только отдохнуть, но и заработать.

зарплата медицина медперсонал
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