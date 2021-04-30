Совладелец Совкомбанка рассказал про главные табу в ипотечном кредитовании

Москва, 30 апреля. Совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский рассказал про три главные табу в ипотечном кредитовании.

По словам Хотимского, Совкомбанк не поддерживает идею о расширении предложения гражданам ипотеки по плавающим ставкам. Такой продукт не должен быть в линейке предложений ни в коем случае, подчеркнул банкир.

«Есть три табу для работы в ипотеке: валютная ипотека, плавающая ставка и графики с растущими платежами», — сообщил Хотимский в интервью РБК.

Кредиты с растущими платежами и плавающими ставками в 2008 году сыграли «колоссальную негативную роль» в усилении ипотечного кризиса в США, заявил Хотимский. Совладелец Совкомбанка уточнил, что ставки могут расти, а с ними будут множиться дефолты. В результате на рынке становится больше квартир, цены на которые падают, от чего убытки банков увеличиваются еще больше, заключил Хотимский.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России обсудит с участниками рынка возможность возврата к допандемическим уровням надбавок по ипотеке с небольшим первоначальным взносом, потому что отмечает признаки перегрева рынка. В связи со снижением качества ипотечных кредитов регулятор планирует отменить надбавки, введенные во время пандемии.

Глава Центробанка отметила, что в минувшем году рост цен на жилье превысил инфляцию и, по предварительным данным первого квартала, цены продолжают расти. В связи с этим регулятор видит необходимость нормализовать темпы роста ипотеки и обеспечить доступность жилья для населения.