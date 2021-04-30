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Российских первокурсников могут освободить от оплаты общежития на год

Общество
Российских первокурсников могут освободить от оплаты общежития на год
pixabay.com

Москва, 30 апреля. Отменить оплату общежития на год для будущих первокурсников предложил депутат Госдумы Иван Сухарев. Инициатива направлена на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

Законодатель сообщил, что из-за продолжающейся больше года пандемии COVID-19 у некоторых семей снизился доход. Среди пострадавших отраслей оказались торговля и ресторанный бизнес, в которых чаще всего трудятся студенты, параллельно совмещая работу с учебой. Об этом информирует RT.

По мнению депутата, подобные обстоятельства не должны влиять на возможность обучения среди студентов. Он отметил, что задачей государства и общества является оказание поддержки первокурсникам, особенно приезжающим учиться из других городов.

Ранее сообщалось, что московские студенты за последние пять лет оформили более 700 тысяч карт москвичей в онлайн-режиме, которые позволяют получить льготный проезд в транспорте и скидки в магазинах, а также записаться к врачу. Кроме того, ее оформление в режиме онлайн помогает существенно сэкономить время.

госдума первокурсники универ
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