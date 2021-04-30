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Том Круз закатил истерику на съемочной площадке из-за ветки

Шоу-бизнес
Том Круз закатил истерику на съемочной площадке из-за ветки
Global Look Press  /  DyD Fotografos/Geisler-Fotopress

Лондон, 30 апреля. Голливудский актер Том Круз пытался расслабиться между съемками новой части фильма «Миссия невыполнима», но шум ветки, которая билась о крышу его трейлера, вывела звезду из себя.

Во время съемок на ветреном поле в Северном Йоркшире актер возмутился и бросил массивную стропу, потому что вокруг были свисающие ветви деревьев. Выяснилось, что звезда был не в восторге от шума, который они издавали, особенно во время его перерывов между сценами. Об этом сообщает Mirror.

«Нет ничего такого, с чем Том не мог бы смириться. Так что представьте себе, как все были озадачены, когда вокруг дерева поднялась такая суета. По-видимому, шум становился невыносимым, и он больше не смог его терпеть», — рассказал источник.

После этого инцидента были вызваны специалисты, которые срубили свисающие над трейлером ветки. Также источник рассказал, что актер был недоволен тем, что на съемочную площадку постоянно приходили местные жители, которым было любопытно посмотреть, как снимается фильм.

Американский актер Том Круз выполнил смертельно опасный трюк на крыше движущегося поезда. В ходе съемок седьмой по счету части франшизы «Миссия невыполнима» 58-летний Том Круз лично сыграл в сцене драки на крыше движущегося поезда. Съемки проходили в Йоркшире, Англия.

кино том круз голливуд миссия невыполнима
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