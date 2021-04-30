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Диетолог раскрыла секреты приготовления полезного для здоровья шашлыка

Общество
Диетолог раскрыла секреты приготовления полезного для здоровья шашлыка
pixabay.com

Москва, 30 апреля. Главное на майские праздники — не переедать и следить за своим меню, подчеркнула главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Чтобы не увлечься и не съесть лишнего, можно визуализировать трапезу и представить на тарелке все, что вы собираетесь приготовить и съесть. Идеально, если половину тарелки будут занимать овощи и зелень, рассказала специалист в беседе с РИА Новости.

Также следует придерживаться нескольких правил при приготовлении шашлыка, чтобы он не нанес вреда организму.

«Чем жирнее выбранный сорт мяса, тем меньше должна быть порция», — посоветовала диетолог.

Сама же порция готового шашлыка должна быть небольшой — 100-150 граммов. В ней должны, как принято на Кавказе, быть запеченные овощи и зелень, поскольку они являются источником витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и биофлавоноидов.

«Если у вас нет медицинских противопоказаний к употреблению в пищу определенных продуктов питания и блюд, то мясо можете выбрать любое», — отметила специалист.

Лучше выбирать сорта, которые содержат небольшое количество жира. Идеально предпочесть рыбу или обойтись овощами и приготовить ломтики баклажанов, репчатого лука, помидоров, тыквы и зеленых яблок.

Также врач недавно предупредил россиян об опасности неосторожного обращения с шампуром: порез может вызвать столбняк. Если прививку человек с травмой не делал или делал больше десяти лет назад, нужно обратиться в травмпункт.

здоровье шашлык готовка
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