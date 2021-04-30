Дочь Ефремова рассказала о трансгендерном переходе

Москва, 30 апреля. Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария планирует сменить пол к 25 годам, но при этом операцию она делать не хочет.

Девушка часто слышит от окружающих, что через некоторое время она наиграется и вернется к традиционному представлению о жизни и семье. Но Ефремова уверяет, что такого не случится.

Полный переход наследница актера собирается совершить через пять лет. По ее словам, сложность не в самоидентичности, а в оформлении документов и согласовании всех формальностей с государством.

«В данный момент операции без потери чувствительности и функциональности половых органов не проводятся. Слишком велики риски, заранее нужно готовить себя с точки зрения гормонозаместительной терапии», — рассказала в проекте PREMIER «Исповедь» Ефремова, говоря о трансгендерном переходе.

Пару недель назад Ефремова объявила свое новое имя и гендер. На своей странице в Instagram девушка заявила, что она «небинарный трансмаскулинный человек» по имени Сергей. Тогда она говорила, что намерена пройти гормональную терапию, поскольку не хочет оставаться в женском теле.

Осужденный за смертельное ДТП актер ранее опроверг слухи о разладе в семье. Супруга артиста Софья Кругликова посетила мужа в колонии.