Минобороны РФ рассекретило документы о разгроме фашистской Германии в Берлине

Москва, 30 апреля. Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» рассекретило документы о взятии Берлина и опубликовало их в специальном разделе на официальном сайте ведомства.

Мультимедийный виртуальный «музей», посвященный Берлинской стратегической наступательной операции, может посетить любой желающий. Среди архивных материалов — журналы боевых донесений соединений и частей Красной армии, сообщает РИА Новости.

«Улицы в некоторых районах были настолько завалены кирпичами обвалившихся зданий, что продвижение по ним без предварительной расчистки не только танков и артиллерии, но даже гужтранспорта было невозможным», — указано в одном из донесений, датированных 1945 годом.

Также любой россиянин может ознакомиться с описанием наступления, которому упорно сопротивлялись немецкие солдаты несмотря на неуклонное продвижение советских войск.

«Немцы, все также опираясь на заранее подготовленные к обороне здания, укрепления, баррикады и всевозможные наземные и подземные сооружения, продолжают оказывать, с обреченностью смертников, упорное сопротивление», — описывает автор документа один из дней тех событий.

Недавно историк объяснил, зачем в СССР взялись освобождать Европу от фашистских войск. Главная причина кроется в геополитике. Недостаточно было просто не пустить противника на территорию страны, нужно было устранить фашистов как угрозу в целом, пояснил специалист.