Депутат бундестага объяснил, кому выгодны санкции против России

Берлин, 30 апреля. Депутат бундестага Вальдемар Гердт объяснил, кому выгодны отключение России от системы банковских платежей SWIFT и запрет российского проекта «Северный поток — 2».

Накануне Европарламент призвал к новым мерам в отношении России из-за газопровода «Северный поток — 2» и предложил ввести санкции против Росатома и «русских олигархов». В случае «вторжения на Украину» Россию отключат от международной платежной системы SWIFT, указывается в резолюции. За принятие документа проголосовали 569 парламентариев, против высказались 67 человек.

«Отключение SWIFT и запрет «Северного потока — 2» не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод», — отметил в интервью сайту 360tv.ru Гердт.

Немецкий парламентарий подчеркнул, что у ЕП нет полномочий на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» или отключение России от SWIFT. В случае отказа от «СП-2» Германии придется выплатить санкций 12 миллиардов евро в качестве штрафных и срочно искать замену российскому топливу для покрытия энергетического дефицита. Это серьезно скажется на экономическом положении ФРГ, считает Гердт.

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG может закончить строительство газопровода «Северный поток — 2» через несколько месяцев. Первый газ по нему Европа, возможно, получит уже ближайшей зимой. Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что трубоукладчик «Академик Черский» начал работы в водных границах Дании.