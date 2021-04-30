Курс доллара поднялся выше 74 рублей после торгов на Мосбирже

Москва, 30 апреля. Биржевой курс американской валюты увеличился на старте сессии Московской биржи в пятницу. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 апреля, составляет 74,74 рубля. Евро регулятор оценил в 90,42 рубля.

Ранее Центробанк обнаружил рекордное количество фальшивых долларовых купюр. В первом квартале текущего года на территории России было выявлено 6080 фальшивых банкнот иностранных государств, что в 15 раз больше, чем в предыдущем квартале.