Главред «Дождя» привел подробности увольнения Павла Лобкова

Москва, 30 апреля. Журналиста Павла Лобкова отстранили от ведения эфиров за неоднократные оскорбления коллег, уточнил главный редактор Тихон Дзядко.

Несмотря на ожидание аудитории, которой импонирует Лобков, никакой талант и профессионализм не могут быть основанием для унижения людей, отметил Дзядко. Поэтому сейчас обсуждаются условия расторжения трудового договора с экс-обозревателем канала.

По словам главреда телеканала, бывший ведущий высказывал несправедливые обвинения в адрес проекта, а также распространял частные переписки сотрудников информационного холдинга в своем Telegram-канале.

Нынешняя ситуация является не единственным случаем отстранения журналиста от эфира. В 2020 году его обвинили в сексуальных домогательствах. Тогда Лобков сам признался, что не сможет вести передачу в ближайшее время.

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