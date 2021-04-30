Украинский врач рассказала о пользе острых блюд

Киев, 30 апреля. Врач-диетолог Ольга Безуглая на своей станице в Instagram заявила, что острый перец — кладезь витамина С и содержит вещества, которые могут нормализовать аппетит.

Чаще всего острые блюда считаются вредными для здоровья, а особенно для тех, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта. Однако врач-диетолог из Украины посредством соцсетей поспешила обрадовать тех, кто считает острый перец неотъемлемой частью своего рациона.

«Острый красный перец уникален сверхвысоким содержанием витамина С, а его остроту определяет уровень содержания вещества капсаицина. Именно это вещество и улучшает кровообращение и даже изменяет состав нашей кишечной флоры в лучшую сторону», — рассказала Ольга.

Она добавила, что овощ будет полезен лишь в том случае, если употреблять его в малых количествах. Капсаицин, который в нем содержится, помогает не переедать. Поэтому, если нет заболеваний ЖКТ, то перед плотным обедом или ужином можно съесть немного перца. Кроме того, Безуглая отметила, что плоды убивают болезнетворные микроорганизмы, положительно отражаются на иммунитете

Ранее онколог Елена Смирнова порекомендовала употреблять яблоки и красный виноград вместе с кожурой, поскольку в ней есть витамины и антиоксиданты.