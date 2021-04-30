Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 08:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:52
Общество
Диетолог раскрыла секреты приготовления полезного для здоровья шашлыка
08:51
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о трансгендерном переходе
08:48
Армия
Минобороны РФ рассекретило документы о разгроме фашистской Германии в Берлине
08:47
Политика
Депутат бундестага объяснил, кому выгодны санкции против России
08:45
Экономика
Курс доллара поднялся выше 74 рублей после торгов на Мосбирже
08:42
Происшествия
Маленький ребенок остался у зарезавшей мужа и двух детей жительницы Приморья
08:41
Политика
Главред «Дождя» привел подробности увольнения Павла Лобкова
08:41
Общество
Украинский врач рассказала о пользе острых блюд
08:41
Шоу-бизнес
Риз Уизерспун рассказала, что могла пойти по пути Бритни Спирс
08:36
Технологии
Состоялся релиз World of Tanks в Steam без переноса прогресса
08:36
Общество
Группа Genesis отправится в турне по США в оригинальном составе
08:35
Общество
Кинолог рассказал об опасных последствиях неправильного удаления клеща из тела питомца
08:34
Армия
Минздрав Киргизии назвал число жертв конфликта на границе с Таджикистаном
08:30
Общество
Крокодил выбежал на футбольное поле во время тренировки клуба «Тороно»
08:28
Общество
Апартаментам могут присвоить новый правовой статус в России
08:27
Общество
Геройства хватит только на мирных: в соцсетях обсудили марш неонацистов в Киеве
08:25
Экономика
Убытки Илона Маска за день составили почти 4 млрд долларов
08:19
Общество
Студентам предоставят больше бюджетных мест в вузах ЕАО
08:17
Политика
Страшно скучно: сенатор Тед Круз чуть не уснул под речь Байдена и нашел этому оправдание
08:16
Общество
Кибермошенники стали чаще обманывать россиян с помощью Google Docs
Все новости

Украинский врач рассказала о пользе острых блюд

Общество
Украинский врач рассказала о пользе острых блюд
pixabay.com  /  PD

Киев, 30 апреля. Врач-диетолог Ольга Безуглая на своей станице в Instagram заявила, что острый перец — кладезь витамина С и содержит вещества, которые могут нормализовать аппетит.

Чаще всего острые блюда считаются вредными для здоровья, а особенно для тех, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта. Однако врач-диетолог из Украины посредством соцсетей поспешила обрадовать тех, кто считает острый перец неотъемлемой частью своего рациона.

«Острый красный перец уникален сверхвысоким содержанием витамина С, а его остроту определяет уровень содержания вещества капсаицина. Именно это вещество и улучшает кровообращение и даже изменяет состав нашей кишечной флоры в лучшую сторону», — рассказала Ольга.

Она добавила, что овощ будет полезен лишь в том случае, если употреблять его в малых количествах. Капсаицин, который в нем содержится, помогает не переедать. Поэтому, если нет заболеваний ЖКТ, то перед плотным обедом или ужином можно съесть немного перца. Кроме того, Безуглая отметила, что плоды убивают болезнетворные микроорганизмы, положительно отражаются на иммунитете

Ранее онколог Елена Смирнова порекомендовала употреблять яблоки и красный виноград вместе с кожурой, поскольку в ней есть витамины и антиоксиданты.

украина instagram перец врач-диетолог
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 149829 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 141542 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 111663 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 110006 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 91315 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Общество / Украинский врач рассказала о пользе острых блюд
Рейтинг@Mail.ru