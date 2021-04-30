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Риз Уизерспун рассказала, что могла пойти по пути Бритни Спирс

Шоу-бизнес
Риз Уизерспун рассказала, что могла пойти по пути Бритни Спирс
Global Look Press  /  Matt Sayles

Лос-Анджелес, 30 апреля. Голливудская актриса Риз Уизерспун сравнила себя с артисткой Бритни Спирс и рассказала, что когда-то она могла столкнуться с такой же жизнью, как и известная поп-певица.

Недавно обладательница премии «Оскар» появилась на страницах журнала Time. Она дала интервью, в ходе которого рассказала о некоторых периодах своей карьеры и впечатлениях от документального фильма о Бритни Спирс. Кинолента заставила звезду задуматься и вспомнить те дни, когда ее активно преследовали папарацци. Об этом сообщает Mirror.

Обе звезды воспитывали своих детей под пристальным вниманием объективов. В 2008 году Уизерспун развелась со своим мужем, актером Райаном Филиппом. От брака у Риз остались сын и дочь. В том же году у Бритни Спирс начались проблемы со здоровьем, а сама певица неоднократно попадала в скандалы. В результате она разорвала отношения с танцором и рэппером Кевином Федерлайном и лишилась родительских прав, а оба сына до сих пор живут с отцом.

В интервью журналу Time актриса заявила, что считает себя «счастливицей» из-за того, что ее называли одной из «хороших» голливудских девушек, а это означало, что папарацци не так пристально разглядывали артистку в самые неловкие моменты.

«А что, если бы СМИ решили, что я другая? Я оказалась бы в совершенно ином положении. Я хочу сказать, что я могла выбрать такое поведение или карьеру, я предпочла остановиться на втором», — подчеркнула Уизерспун.

Ранее стало известно, что певица Бритни Спирс собирается судиться с собственным отцом, поскольку он является единоличным опекуном и распорядителем ее финансов.

Бритни Спирс сша музыка кино риз уизерспун голливуд
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