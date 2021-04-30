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Состоялся релиз World of Tanks в Steam без переноса прогресса

Технологии
Состоялся релиз World of Tanks в Steam без переноса прогресса
wikipedia.org  /  Donation for Satisfaction

Минск, 30 апреля. В онлайн-сервисе Steam состоялся релиз многопользовательского танкового экшена World of Tanks.

В Steam вышла игра World of Tanks. Для нее на площадке от Valve нужно создать новый аккаунт.

«Я горжусь тем, что World of Tanks уже более десяти лет делает наших игроков счастливыми. «Танки» — давно не просто игра. Это любимое хобби миллионов людей по всему миру, которые за эти годы образовали невероятно сплоченное сообщество. Мне приятно видеть, как растет армия поклонников нашей игры, и я рад приветствовать новобранцев из Steam!» — сказал генеральный директор холдинга Wargaming.net Виктор Кислый.

Пользователи не согласны с Кислым. Игроки уже оставили 653 отзыва, большинство оценок негативные. Игроки недовольны, что Steam требует создания нового аккаунта, в который невозможно перенести прогресс из Wargaming.net ID.

Недавно сообщалось о дате выхода ремастера Metro Exodus. Разработчики планируют выпустить проект 6 мая 2021 года.

игры видеоигры world of tanks steam wargaming.net
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