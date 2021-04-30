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Группа Genesis отправится в турне по США в оригинальном составе

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 08:37
Общество
Группа Genesis отправится в турне по США в оригинальном составе
wikipedia.org  /  Dicknroll / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 30 апреля. Британская рок-группа Genesis отправится в турне по США в оригинальном составе с Филом Коллинзом. Об этом сообщается в пресс-релизе музыкального коллектива.

Группа в марте 2020 года объявила о запланированном на ноябрь воссоединении, но по очевидной причине даты были перенесены. В этом году их The Last Domino? Tour 2021 стартует в Европе. Североамериканский этап тура начинается в Чикаго 15 ноября. Помимо Коллинза в группе вновь объединятся Тони Бэнкс и Майк Резерфорд. Кроме того, в коллектив вольются играющий на барабанах сын Коллинза Ник и гитарист Дэрил Штюрмер.

Музыканты посетят 14 городов, в том числе Вашингтон, округ Колумбия, Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке и новую UBS Arena стоимостью 1,1 миллиарда долларов в Бельмонт-парке (штат Нью-Йорк). Тур завершится 15 декабря в бостонском TD Garden.

Сет-лист пока не объявлен. Судя по промо-ролику, музыканты включат в концерт такие классические произведения, как Invisible Touch, Land of Confusion и Turn It On Again, сообщает издание Page Six.

В ноябре прошлого года в ходе жесткого бракоразводного процесса бывшая жена Коллинза Орианна Севи заявляла в судебных документах, что вокалист не может играть музыку из-за медицинских проблем и злоупотребления психоактивными веществами. Но команда музыканта в суде заверила, что предоставленные ею документы «содержат перечень явно ложных, несущественных, неуместных, скандальных и непристойных утверждений, которые не имеют ничего общего с судебными исками по этому делу».

Добавим, поп-певица Бритни Спирс намерена выступить в суде Лос-Анджелеса, чтобы вернуть себе деньги, которые контролирует ее отец. В течение 13 лет певица контролировалась родителем Джейми, который отвечал за каждый аспект, касающийся денег поп-звезды.

сша музыка турне genesis
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