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Кинолог рассказал об опасных последствиях неправильного удаления клеща из тела питомца

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Кинолог рассказал об опасных последствиях неправильного удаления клеща из тела питомца
Невские Новости  /  Наталия Казакова

Москва, 30 апреля. Обезопасить собаку от укусов клещей в период активности насекомых, помогут советы Российской кинологической федерации (РКФ).

В теплое время года россиянам рекомендуют тщательно обрабатывать животное от паразитов, поскольку иксодовые клещи являются переносчиками опасного заболевания — пироплазмоза. Следует регулярно вычесывать питомца и осматривать кожный покров.

При обнаружении клеща следует незамедлительно удалить паразита из тела животного. После чего наблюдать за состоянием собаки, при первых нездоровых признаках обратиться к ветеринару, уточнил президент РКФ Владимир Голубев в разговоре с РИА Новости.

Ни в коем случае нельзя выдергивать паукообразное или заливать его маслом, бензином, спиртом. Раздражающие вещества закроют дыхательные пути клеща, он выплеснет в организм собаки все вредные накопления из пищеварительной системы, среди которых может оказаться вирус энцефалита.

Для правильного удаления членистоногого следует ниткой захватить тело клеща как можно ближе к коже и осторожно затянуть ее, подтягивая из стороны в сторону, осторожно вытащить его. После удаления важно обработать место укуса антисептическим средством, резюмировал кинолог.

Ранее ФАН составил список лучших сторожевых собак и напомнил, что выбирая ту или иную породу, важно помнить, что сторожевой пес — это не только уверенность в собственной безопасности, но, прежде всего, огромная ответственность за безопасность окружающих.

собака клещ кинолог
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