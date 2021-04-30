Минздрав Киргизии назвал число жертв конфликта на границе с Таджикистаном

Бишкек, 30 апреля. Число погибших из-за конфликта на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 13 человек, десятки местных жителей пострадали, сообщили в пятницу в киргизском минздраве.

Представитель ведомства уточнила, что с киргизской стороны ранения и травмы в общей сложности получили 134 человека.

«За время конфликта на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей республики», — добавила представитель минздрава.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 28 апреля из-за попыток таджикской стороны установить камеры наблюдения на столбах линий электропередач. В Киргизии с этим не согласились и начали спиливать столбы, что стало причиной массовых беспорядков, которые впоследствии переросли в перестрелку.

Накануне МИД Киргизии сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня на границе с Таджикистаном с 17:00 по московскому времени. Стороны также пришли к соглашению об отводе военных подразделений к местам прежней дислокации, совместном патрулировании и мониторинге обстановки в приграничной зоне.